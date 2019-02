Wolfsberg: Rasierklingen an Alarm vorbeigeschleust

32 Packungen Rasierklingen hat ein Ladendieb in den vergangenen Tagen in einem Geschäft in Wolfsberg erbeutet. Die 87 Rasierklingen haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Sie sind vermutlich für den ehemaligen Osten bestimmt, wo sie hohe Preise erzielen. Obwohl das die Packungen mit einer Sicherung versehen waren, schlug der Diebstahlalarm nicht an. Vom Täter fehlt jede Spur.