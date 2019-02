Wie Kinder Kränkungen überwinden

Für mich klingt das, als wäre Ihre Tochter gerade mitten in ihrer Autonomiephase bzw. im Trotzalter. Gerade das erste Lebensjahr ist geprägt durch eine enge, fast symbiotische Beziehung zu den Eltern. Erst im zweiten Lebensjahr beginnt der Nachwuchs, mobil zu werden und die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Er entdeckt auch den eigenen Willen und will mehr und mehr selbst entscheiden. Dabei lernt er auch seine Grenzen kennen - manches klappt noch nicht so gut, oder die Eltern setzen z. B. ein Stopp! entgegen. Wut und Frustration melden sich. Daher bitte nicht schimpfen: Kleine Trotzköpfe brauchen Hilfe beim „Gefühls-Management“! Besser ist es, wenn Mama und Papa Trost spenden, selbst entspannt bleiben und dabei klar kommunizieren, was gerade (nicht) möglich ist. Nehmen Sie so einen „Ausraster“ Ihrer Tochter auf keinen Fall persönlich. Sie tut das nicht, um Sie zu ärgern. Vielmehr sind solche Ausraster Teil einer gesunden Entwicklung. Für die Kleinen ist diese Zeit mindestens so anstrengend wie für die Großen.