Die 90er-Kultstars haben sich ganz schön verändert

Und vor allem beruflich wollte es nach dem Serien-Aus rund um Hexe Sabrina und ihrer Teenie-Liebe Harvey Kinkle nicht mehr so richtig rund laufen. Im letzten Jahr schrieb Richert auf Twitter an seine Fans: „Ich habe sechs Jahre im Film- und Fernsehgeschäft gearbeitet. Gerade arbeite ich aber als Hausmeister, Reinigungskraft und als Schreiner. Oder als was auch immer, so lange ich meine Rechnungen bezahlen kann.“