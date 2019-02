„Krone“ blickt hinter Türen von Wiener Lagerräumen

Auch Alexander Kouba lagert quasi seine Firma dort. Jeden Morgen holt er sein Coffee-Bike ab und fährt es auf die Mariahilfer Straße 78. „Wir fallen in dem Mietlager definitiv auf“, scherzt er und parkt seinen Traum von Selbstständigkeit am Abend wieder ein. Vielleicht entwickelt sich mobile Gastro zu so einem Phänomen wie die Mietlager. Vor 20 Jahren eröffnete MyPlace die erste Filiale in Wien, heute gibt es 46 Filialen im deutschsprachigen Raum.