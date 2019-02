Das sind die neuesten Event-Formate in Wien

Am 2. März, geht „Herzbeben“ in die erste Runde und lädt zu einer riesigen Schlagerparty im Herzen der Stadt. Für eine Nacht werden die Wiener Hofstallungen (MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz 1) zur Partyzone und die Hits der Schlagerszene mit aktuellen Pop-Hits und Evergreens in einem Clubbing vereint.