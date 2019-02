Star-Rapper verbrennt Gucci-Kleidung

Nachdem ein schwarzer Pullover von Gucci im Netz promotet wurde, der einen roten Mundausschnitt aufweist und an die Zeiten der Sklaverei in den USA erinnert, gehen einige Rapper auf die Barrikaden. Darunter auch „50 Cent“. Um auf seinem Instagram-Account auf die Missstände aufmerksam zu machen, hat er nun ein Video veröffentlicht, in dem er sein Gucci-Shirt verbrennt.