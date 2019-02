Katy Perry hat sich mit Orlando Bloom verlobt

Mit den Worten „full bloom“, „in voller Blüte“, verkündete Katy Perry am Freitag ihre Verlobung mit Schauspieler Orlando Bloom mit einem Foto des Paares vor roten Herz-Luftballons. Ihr Verlobungsring ist in Form einer Blume gestaltet, dessen von weißen Diamantblüten umgebener Stein in der Mitte in einem satten Purpurrot leuchtet.