30 Jahre Möbelix: Jubiläum bei Möbeldiskonter

Offensive mit neuem „Showroom-Konzept“

Im Mai startet man darüber hinaus (zuerst in der Slowakei) mit einem neuen „Showroom-Konzept“. In deutlich kleineren Geschäften will man dort die besten Produkte einer normalen Filiale anbieten. Den Rest kann man via Onlineshop, den Saliger als „die mit Abstand größte Filiale“ bezeichnet, bestellen. Nicht nur in Österreich werde man im Online-Match „schwerstens mitspielen“, sondern etwa auch in Deutschland. In näherer Zukunft soll dann auch der erste „Möbelix-Smart“ in Österreich aufsperren.