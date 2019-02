Inter-Coach lobt Rapid und freut sich auf Icardi

Wirbel um Icardi

Icardi hatte am Mittwoch die Reise nach Wien verweigert, nachdem er zuvor vom Club als Kapitän abgesetzt worden war. Mit Spannung wurde deshalb am Freitag das erste Training nach der Rückkehr in Mailand erwartet. „Es wird alles so sein, wie immer. Ich werde ihn ganz normal begrüßen und falls Gespräche nötig sind, werden wir die halten“, gab der Inter-Coach Einblick. Der achtfache argentinische Teamstürmer äußerste sich am Freitag via Instagram und zitierte dabei den Schriftsteller Mark Twain mit dem Zitat „Besser schweigen und als Narr scheinen, als sprechen und jeden Zweifel beseitigen“.