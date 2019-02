Wiener Linien: Diskussionen um küssende Männer

„Für so etwas Geld investieren, aber der Fahrbetrieb in einem derartig traurigen Zustand. Hier sollten die Wiener Linien vielleicht mal überlegen, ob das Geld richtig investiert wird“, zeigt sich eine Userin empört. „Da geht das Geld der Leute hin wo sich ein Ticket kaufen für so eine sinnfreie Werbung“, schließt sich ein anderer an. Auf Facebook und Instagram wird fleißig gepostet. Trotz allem: Starke Aktion und die Befürworter feiern das Posting!

