Tirolerin von unseriösem Schlüsseldienst abgezockt

Einmal mehr tappte in Tirol eine ausgesperrte Person in die Abzock-Falle eines unseriösen Schlüsseldienstes - dieses Mal in Patsch. Die 37-Jährige suchte im Internet nach einem Anbieter, kurze Zeit später kam schon ein vermeintlicher Experte. Er pfuschte an der Tür herum und verlangte schließlich eine horrende Summe für sein Werk…