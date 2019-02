Saft-Hersteller reagiert auf Rassismus-Vorwurf

Der „Humor“ des Getränkeherstellers kam nicht bei vielen Menschen gut an: So bewarb das Unternehmen etwa ein Getränk in einer schwarzen Flasche mit dem Werbeslogan „Unser Quotenschwarzer“ und „Schafft es selten über die Grenze“, woraufhin im Netz Rassismus-Vorwürfe laut wurden. Die entsprechenden Smoothies hat True Fruits jetzt deswegen aus dem Sortiment genommen. Die Erklärung dazu sorgte allerdings für erneuten Zündstoff.