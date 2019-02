Vanek feiert mit Detroit den nächsten 3:2-Sieg

Die Detroit Red Wings haben in der National Hockey League ihren zweiten 3:2-Erfolg in Serie geschafft. Thomas Vanek gelang am Donnerstag beim knappen Heimsieg gegen die Ottawa Senators kein Scorerpunkt. Eine 0:4-Heimpleite setzte es für die Arizona Coyotes ohne den weiterhin verletzt fehlenden Michael Grabner gegen die St. Louis Blues, die zum achten Mal in Folge gewannen.