„Es ist frustrierend!“ Robben-Rätsel bei Bayern

„Wir versuchen alles, aber im Moment ist es nicht so gut. Es ist leider genau das Problem, dass man nicht genau weiß, was es ist. Es ist wirklich schwierig“, wird Robben in der „Bild“ zitiert. Der Flügelspieler stattete am Donnerstag Mannschafts-Arzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt wieder einmal einen unfreiwilligen Besuch ab.