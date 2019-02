Herzogin Meghan: Es wird ein kleiner Prinz

Eine recht prominent hervorstehende Körpermitte steht nach alten Ammen-Weisheiten für einen Buben. Bei einem Mädchen gehe die werdende Mutter mehr in die Breite. Ist der Bauch eher spitz, deute das ebenfalls auf einen Buben hin. Süß auch: Ist der werdende Vater „mit schwanger“, wird also parallel zur werdenden Mutter rundlicher, so wird es ein Mäderl. Bleibt er schlank, was im Falle von Prinz Harry so ist, wird es ein Bub. Schlechte Haut: Mädchen, schöne Haut: Bub.