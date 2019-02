Letsch vor Cup-Hit: „Mit 90 Prozent sind wir weg“

Über 2000 Austrianer mit

Soll diesmal nicht passieren, obwohl Ebner verletzt ist, Martschinko zuletzt von einem grippalen Infekt geplagt wurde, Cuevas der Zeh schmerzt - Kapitän Grünwald ist „spielfähig“, könnte als Joker kommen. Was Letsch 61 Tage nach dem 6:1-Derbytriumph und auch in den restlichen Spielen sehen will? „Dass wir unsere extrem hohe Qualität in der Offensive auch auf den Platz bringen. Dazu Mut, wenn der Gegner den Ball hat, Ideen, wenn er bei uns ist.“