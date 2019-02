Will Smith sollte den Neo in „Matrix“ spielen

Hollywood-Star Will Smith bedauert mit 20 Jahren Abstand, dass er die Hauptrolle im Blockbuster-Film „Matrix“ 1998 abgelehnt hat. Der 50-Jährige veröffentlichte am Mittwoch auf seinem eigenen YouTube-Kanal ein Video, in dem er sagt: „Das ist eine der Geschichten, auf die ich nicht stolz bin, aber es ist die Wahrheit: Ich habe die Rolle des Neo in ,Matrix‘ abgelehnt.“