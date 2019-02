Schwein findet Po von Instagram-Model zum Anbeißen

Einmal mit den sogenannten Beach Pigs auf Big Major Cay, einer Insel der Bahamas, zu posieren, das war der eigentliche Plan von Fitness-Instagram-Model Michelle Lewin. Doch die Beauty hatte die Rechnung an diesem Tag irgendwie ohne die bei Touristen so beliebten Schweine gemacht. Denn eines der Tiere fand großen Gefallen an der knackigen Kehrseite der Beauty.