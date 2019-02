Muhr: Drei Mal am Tag kann Tal verlassen werden

Seit vergangenen Sonntag ist die Gemeindestraße in den Ortsteil Hintermuhr wegen hoher Lawinengefahr gesperrt. Am Freitag wurde die Straße erstmals wieder für den Verkehr geöffnet. Allerdings müssen sich die Bewohner nach der Räumung der Straße mit drei jeweils eineinhalb Stunden langen Zeitfenstern begnügen. Sie können nur in der Früh, zu Mittag und am späten Nachmittag das Tal verlassen.