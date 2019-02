S-Bahn nahm nur einen Teil von Wandergruppe mit

„Als der Zug da war, öffnete sich die Türe des Waggons. Fünf der 23 Personen unserer Gruppe konnten gerade noch einsteigen. Dann schlossen die Türen schon wieder“, so Brigitte K. Vergeblich drückten die Wienerin und ihre Wanderfreunde die Tasten der Einstiegstüren, doch der Zug fuhr ohne sie ab. Es hieß eine Stunde warten. Jene fünf Personen, die einsteigen konnten, kontaktierten den Zugführer. Der gab an, niemanden mehr gesehen zu haben. „Wie kann man 18 Leute einfach übersehen?“, wandte sich Frau K. hilfesuchend an uns.