Mit Tattoo zum Opernball? Experten sind uneins

Trotz der Bedenken des Etikette-Spezialisten gewinnen besonders temporäre Tattoos auf Bällen an Beliebtheit. In Frankreich liegen zudem „Jewellery-Tattoos“ voll im Trend - Strasssteinchen, die in Form von Ketten und Armbändern statt herkömmlichem Schmuck auf den Körper geklebt werden. Auch ornamentale Muster können elegant gut aussehen. Sogar am Opernball selbst werden heuer abwaschbare Tattoos mit Opernzitaten wie etwa „Der Spaß ist nach meinem Geschmack“ (Don Giovanni) oder „Königin der Nacht“ (Zauberflöte) angeboten.