Facebook droht Milliardenstrafe in den USA

Facebook muss wegen Datenschutzverstößen in den USA möglicherweise eine Milliardenstrafe bezahlen. Einem US-Medienbericht zufolge verhandeln die US-Handelsaufsicht und das soziale Netzwerk derzeit über eine Einigung in dem Streit über die Weitergabe der Daten von 87 Millionen Nutzern an die inzwischen aufgelöste britische Beratungsfirma Cambridge Analytica.