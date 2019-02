Roboter bewegt Kernbrennstoffe in Fukushima

Insgesamt hob der Roboterarm laut Tepco fünf kleine hochradioaktive Überreste in Reaktor 2 um etwa fünf Zentimeter an, bevor er sie wieder losließ, bestätigte eine Tepco-Sprecherin am Donnerstag. Sechs Stellen am Boden des Reaktors wurden demnach untersucht. An fünf von ihnen gelang das Experiment. An der sechsten Stelle müssten andere Maßnahmen ergriffen werden.