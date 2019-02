„Kein Traumergebnis, aber die Chance lebt“

Trainer Rose ging beim Salzburger „Kaltstart“ kein Risiko ein - weder mit dem Vierer-Mittelfeld mit Raute, noch bei der Aufstellung. Den tosenden Herbst-Sturm brachte Österreichs Winterkönig in Brügge im ersten Pflichtspiel anfangs nicht aufs „Parkett“ - dafür wurden Kapitän Ulmer und Co. ihrem Ruf als „Fußball-Arbeiter“ wieder gerecht, ließen den Hausherren wenig Platz. Nur, wenn Hüne Wesley in der Mitte gefunden wurde, kam in der Startviertelstunde Gefahr auf.