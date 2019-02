VCÖ und ÖAMTC sind für Abbiegeassistent bei Lkw

Der Anteil der Lkw an tödlichen Verkehrsunfällen ist fast fünf Mal so hoch wie deren Anteil an Verkehrsunfällen insgesamt, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Beteiligung heißt nicht, dass die Unfälle von Lkw verursacht wurden. Lkw-Fahrer sind Profis und machen damit weniger Fahrfehler; auch gelten für Lkw-Fahrer strengere Regeln, wie etwa eine 0,1 Promille Grenze. Aufgrund ihrer Masse sind Lkw jedoch tödliche Unfallgegner. Durch die massive Zunahme des Lkw-Verkehrs in Österreich steigt das Risiko der Kollisionen mit Schwerfahrzeugen.