Schwab: „Mit Glück wäre ein Punkt drin gewesen“

Wirbel um Elfer

Denn die Situation vor dem dann korrekten Elfmeterpfiff, als Perisic im Strafraum Potzmann zu Fall gebracht hatte, beurteilte der Deutsche schlichtweg falsch: „Meiner Meinung nach war es ein klares Foul an mir, Perisic ist in mich reingefallen“, bestätigte auch Potzmann. Bitter für Rapid, dass es den Videobeweis in der Europa League (noch) nicht gibt.