Überlebenskampf am Linzer Bahnhof nimmt gutes Ende

Polizisten führten am 14. Februar 2019 gegen 21:50 Uhr am Hauptbahnhof Linz Personenkontrollen durch, als sie von mehreren Personen darauf aufmerksam gemacht wurden, dass im Untergeschoß eine Person zusammengebrochen sei und ein Defibrillator benötigt werde. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma holten daraufhin sofort einen in der Infostelle des Hauptbahnhofes befindlichen Defibrillator, während die Beamten in das Untergeschoß eilten.