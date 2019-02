Ist „Brummbär“ Hirscher fit genug für Gold?

„Paar Prozent fehlen“

Sprach’s und verschwand sofort in seinem Appartement in Åre-Fjällby. Am gestrigen Nachmittag absolvierte der sechsfache Weltmeister dann noch eine kleine Fitnesseinheit im „Holiday Club“. Marcels Langzeit-Trainer Michael Pircher meinte: „Kein Zweifel, Marcel ist angeschlagen. Und jeder, der nicht ganz fit in die Arbeit geht, weiß, wie sich das anfühlt. Da fehlen ein paar Prozent.“ Aber wie man weiß, könnten ja auch ein paar Hirscher-Prozent weniger zum heiß ersehnten ersten österreichischen Gold in Åre reichen.