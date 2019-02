Vlhova mit Sonderstatus wie Hirscher und Shiffrin

Mehr Speed-Events

Um Shiffrin mittelfristig auch im Kampf um den Gesamt-Weltcup einen Schlagabtausch liefern zu können, braucht Vlhova freilich noch eine dritte starke Disziplin. Ihre Speed-Ambitionen sind noch bescheiden, ihre Fortschritte aber beachtlich. Einen Super-G und eine Abfahrt hat Vlhova im Weltcup bisher bestritten, in Aare machte sie die Abfahrtstrainings mit und schlug sich wacker. So reichte es in der vergangenen Woche auch schon zu Silber in der Kombination. „Nächste Saison werden wir versuchen, einige Speed-Events zu fahren“, erklärte sie.