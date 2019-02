Lkw überrollt Fußgängerin am Zebrastreifen

Notbremsung zu spät

Auch die Warnungen mit der Lichthupe bemerkte der Fahrer zu spät und die Notbremsung verhinderte den Zusammenstoß nicht mehr. Der Lkw überrollte die Frau, ein Reifen blieb am Bein stehen. Er fuhr dann noch einige Zentimeter nach vorne, befreite somit die Frau. Ein Unfallchirurg kam zufällig am Unfallort vorbei und begann sofort mit der Ersten Hilfe. Die Schwerverletzte kam per Notarzt ins Spital. Der Lkw-Fahrer ist unverletzt, aber schwer geschockt.