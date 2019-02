Our Survival Depends On Us: Einklang mit der Natur

Eigenständigkeit in seinem Tun ist nur den wenigsten Kunstschaffenden vergönnt. Gerade in der Musik scheint allzu oft alles gesagt, getan oder gespielt zu sein. Wo bleibt da noch Platz für Innovation und Progressivität? Dass dies mitunter eine faule Ausrede ist, beweisen seit mittlerweile 20 Jahren Our Survival Depends On Us. Das Quintett aus Salzburg versteht sich in erster Linie als ideologisch und handwerklich buntes Kollektiv an Künstlern, das seine Leidenschaften und Stärken gemeinschaftlich zu einer völlig originären Mixtur braut. „Melting The Ice In The Hearts Of Men“ nennt sich das vierte Studioalbum, das sich weder musikalisch, noch inhaltlich mit biederen Oberflächlichkeiten zufriedengibt. Die Mischung aus Doom, Sludge, atmosphärischen Sounds, Art Rock, Folk, Psychedelik und harscher Black-Metal-Referenzen fordert Geist und Seele gleichermaßen. Oder wie es Frontmann Mucho Kolb ausdrückt: „Wir passen überhaupt in kein Line-Up. Egal, mit wem wir spielen.“