Hirscher geht mit neuem Helm auf die Gold-Jagd

Die Topfavoritenrolle klebt vor dem WM-Riesentorlauf am Freitag in Aare (14.15/17.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) fix an Marcel Hirscher. Der Olympiasieger, WM-Titelverteidiger und Gewinner und vier Saisonrennen kränkelt aber im Vorfeld des Rennens. Auf Gold-Jagd geht der Salzburger mit einem neuen Helm!