Stall in Vollbrand: Alle Tiere wurden gerettet!

In St. Jakob in Haus (Bezirk Kitzbühel) brach am Donnerstag Nachmittag in einem Stall ein Brand aus. Zunächst hieß es von Seiten der Polizei, dass alle Tiere verendet seien. Doch nun gab es Entwarnung: Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren konnten alle Tiere aus der Flammenhölle gerettet werden. Drei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.