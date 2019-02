Avril Lavigne: Die Reise zum Erwachsenwerden

Vor sechs Jahren wurde sie während ihrer Tour zum Albumvorgänger „Avril Lavigne“ von einer Zecke gebissen und erkrankte pünktlich zum 30er an der hartnäckigen Krankheit Lyme-Borreliose, eine heimtückische Form der Hirnhautentzündung. Monatelang war sie ans Bett gefesselt, sobald sie zu Kräften kam, schleppte sie sich ans Piano, um sich ihre Sorgen und Probleme bestmöglich von der Seele zu spielen. Zwischendurch war sie dem Tod so nahe, dass sie zu Gott betete, er möge doch ihren Kopf über Wasser halten und sie nicht aufgeben. In diesem Moment begann nicht nur Lavignes Songwriting, sondern folgerichtig verwendete sie den Gedanken „Head Above Water“ auch als thematische Klammer für das persönlichste Album ihrer Karriere. Übernatürliche Kräfte, Religion, Gott, Engel und Dämonen finden natürlich auch Einzug in Songs wie „Love Me Insane“ oder „I Fell In Love With The Devil“. Partiell verarbeitet die Kanadierin nicht nur die letzten drei Jahre mitsamt der schweren Krankheit, sondern lose auch andere Kapitel ihres aufregenden Lebens.