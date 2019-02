Seehofer: Druck auf Ausreisepflichtige erhöhen

Auch dem Mangel an Abschiebehaftplätzen will das Innenministerium begegnen: Derzeit gibt es deutschlandweit 479 Plätze und damit weit weniger als benötigt. Seehofer will daher das Trennungsverbot von Abschiebungs- und Strafgefangenen in Gefängnissen aussetzen. Abschiebehäftlinge sollen so auch in bereits bestehenden Justizvollzugsanstalten untergebracht werden können, allerdings räumlich getrennt. Straftäter, die nicht abgeschoben werden können, sollen dem Gesetzentwurf zufolge stärker überwacht werden - mittels einer Meldepflicht und einer elektronischen Fußfessel.