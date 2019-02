Unternehmer feiern die Wirtschafts-Party weiter

In Salzburg tritt die Entwicklung später ein

Eigenartig, könnte man meinen. Ist es aber nicht. Meint zumindest Konjunktur-Experte Helmut Hofer vom Institut für höhere Studien (IHS) in Wien: „Österreich, und damit auch Salzburg, zieht bei konjunkturellen Entwicklungen immer erst ein bisserl später nach.“ Will heißen: „Salzburg hinkt nicht hinterher, sondern durch teils längerfristigere Lieferverträge mit Unternehmen in anderen Ländern tritt diese Entwicklung später ein“, so Hofer.