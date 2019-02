Stargeiger David Garrett eröffnet die Nordische WM

David Garrett spielt die erste Geige! Nicht nur in der Hitparade, sondern auch bei der Eröffnungszeremonie am kommenden Mittwoch ab 18 Uhr auf der Medal Plaza in Seefeld. Der deutsche Stargeiger wird gemeinsam mit den österreichischen Chart-Stürmern Pizzera & Jaus die Zuschauer ordentlich einheizen. „Ich war als Jugendlicher selbst viele Jahre begeisterter Langläufer und weiß, wie sehr es dieser Sport in sich hat“, meint der Virtuose. „Was die Sportler, egal in welcher Disziplin, aus sich herausholen, ist der Wahnsinn.“