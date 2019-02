In Golling gibt es Tratsch, Trucks und Tschick

In der kulinarischen Hochburg, wo sich ein Gasthaus an das nächste reiht, soll am besten noch das gelbe „M“ aufleuchten. Zumindest wenn es nach den Schülerinnen Alexandra und Laura geht. „Ein McDonald’s geht ab“, lachen die Burger-Fans. Bis es soweit ist, trifft sich die „Gang“ noch beim „Enes“, der den „besten Kebap in town“ hat.