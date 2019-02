Bonus-System für Gasteiger und das gallische Dorf

Das gallische Dorf ist im Lungau: Seit 1991 steht auf Drängen des damaligen Parteichefs Franz Vranitzky das „S“ in SPÖ in ganz Österreich nicht mehr für „Sozialistisch“, sondern für „Sozialdemokratisch“. In ganz Österreich? Nein! Im 275-Einwohner-Ort Tweng treten „Polit-Gallier“ und Pensionist Willibald Klary und der Gemeindebedienstete Robert Schitter für die „Sozialistische Partei Österreichs“ an.