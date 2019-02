Schräge Vögel mit Galgenhumor

Neue Formen des zeitgenössischen Tanzes verspricht das „New Faces New Dances“-Festival von SEAD. Mittwoch bei der Premiere in der Szene bediente sich das Ensemble des Salzburger Tanzzentrums aber auch gegenwärtigen Themen. Das Tanztheater „All i know i am not thinking“ von Francesco Scavetta spielte mit Realität und Fiction, und hielt uns so mit einer Portion Galgenhumor gnadenlos den Spiegel vor.