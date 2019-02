Neuer Standort für die Kinder-Reha ist nun fix!

Wie berichtet, strebt die SeneCura-Gruppe die Errichtung einer Kinder- und Jugend-Rehabilitations-Einrichtung in der Gemeinde Wiesing an. Doch der zuerst anvisierte Standort entsprach wegen seiner fatalen Lage nicht dem Vorhaben. Am Mittwoch Abend konnten sich die Gremien nun auf einen passenden Platz einigen.