Nach Felssturz: Landecker Straße bleibt gesperrt

Nachdem am vergangenen Sonntag an der L76 Landecker Straße im Bereich Urgen 100 Kubikmeter Fels und Geröll abgerutscht und vom bestehenden Steinschlagschutz zurückgehalten worden waren, sind die Schäden am Steinschlagnetz größer als angenommen. Die Sperre des betroffenen Straßenabschnitts muss daher bis Donnerstag, 21. Februar, verlängert werden, heißt es vonseiten des Landes.