11.293 junge Steirer bekommen ihr erstes Zeugnis

Weitere wichtige Projekte sind in Vorbereitung bzw. teilweise bereits in Umsetzung: Begabungs- und Begabtenförderung, Englischoffensive in den ersten Schulstufen, Leseaktionen in den Neuen Mittelschulen, zahlreiche Zu- und Ausbauten. Großgeschrieben werden auch die Themen Sicherheit - vom gefahrlosen Schulweg bis hin zum Gewaltschutz - und Zentralmatura.