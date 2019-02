Nach Banküberfall: Polizei sucht diesen Mann

Um 9.15 Uhr früh am Donnerstag raste die Polizei in Richtung Linzer Süden. Ein Räuber hatte eine Raiffeisenfiliale mit einer Pistole an der Salzburger Straße überfallen. Der Täter konnte trotz Großfahndung Richtung Wasserwald entkommen. Die Polizei sucht jetzt mit Fotos aus der Überwachungskamera nach dem Mann. Für Hinweise, die zur Ergreifung führen, gibt‘s 2000 Euro von der Raiffeisenbank.