Klassisch gebügelt: We Are Scientists in Graz

Mit einem Album voller Indie-Rock-Kracher wie „Lousy Reputation“ und „Nobody Move Nobody Get Hurt“ ist das US-Trio We Are Scientists 2006 in die Gehörgänge von Fans der melodiös herausgebrüllten Hysterie gestürmt. Seitdem haben die drei eine gut gelaunte Platte nach der anderen vorgelegt, dabei den Hype (und den knackigen Sound) des Erstlings aber nie so ganz erreicht.