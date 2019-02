Hürden-Ass Bendrat: „Ich weiß ja, was ich kann“

Die 27-Jährige (Bestzeit über 60m Hürden: 8,02 Sekunden) kratzte zwar am Limit für die Hallen-EM Anfang März in Glasgow. Die bisherige Saison-Bestzeit von 8,25 Sekunden stellte die Union-Paradesportlerin aber selbst alles andere als zufrieden. Dazu kam die bärenstarke Konkurrenz bei internationalen Meetings. „Einerseits eine Ehre, in der Weltklasse starten zu dürfen. Aber wenn du dann die erste Hürde nicht gut erwischst, fällst du halt sofort zurück.“ Das Feintuning fiel im Trainingszentrum in Wattenscheid detailliert aus - vielleicht zu sehr. „Meine Bewegungen waren einfach zu kontrolliert. Ich bin nicht frei gelaufen, daher war ich auch nicht schnell“, erläutert Bendrat. Die betont: „Es ist ja nicht mein Ziel, nur das Limit zu erreichen. Ich weiß ja, was ich kann. Das Limit bin ich in den vergangenen Jahren wohl 15 bis 20 Mal gelaufen.“ In Wien soll es für Salzburgs einzige Titelverteidigerin nun wieder bergauf gehen. Schon im Vorjahr in Linz ist ihr bei der Staatsmeisterschaft der Knopf aufgegangen. Zweimal lief sie dort persönliche Bestleistung.