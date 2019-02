Luis: Das ist der „Tinder-König“ Wiens

Neue Sendung auf ATV

In der heutigen Folge der TV-Reihe „Tinderreisen“ auf ATV (Beginn 21:30 Uhr) ist Jaqueline auf einem Date mit einem humorvollen Mann. Sie vermutet, dass Anton auf Männer sowie auf Frauen steht. Eine Gemeinsamkeit, die sie verbindet und so bleibt sie interessiert, was die Begegnung mit dem russischen Spanier noch bringen mag. Luis und Martin führt ihre Reise weiter nach Genua. Dort trifft Luis in Suah nicht nur eine aufgeschlossene Italienerin, sondern auch die perfekte Reiseführerin. Für die Jungs steht fest: Tinder-Reisen ist genial!