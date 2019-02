Inneralpbach: Zur urigen Alm der faulen Bäume

Parkplatz Hochberg

Vor dem Hotel Wiedersbergerhorn in Inneralpbach biegen wir links ab in den Luegergraben, fahren ohne Richtungsänderung einwärts und stellen das Auto vor Beginn des Fahrverbots am Parkplatz Hochberg ab. Hier beginnt die Rodelbahn, die zunächst kaum spürbar ansteigend entlang des Alpbachs dahinzieht. Frau Holle hat die Region heuer mit Schnee regelrecht gesegnet, die Winterlandschaft wirkt daher fast schon kitschig.