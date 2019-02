Forscher legen prächtiges Fresko von Narziss frei

In der Ruinenstadt Pompeji nahe der italienischen Stadt Neapel haben Archäologen erneut Kunstschätze voll „Liebe und Sinnlichkeit“ ans Tageslicht befördert: Nun wurde ein Fresko mit Narziss in der italienischen Ausgrabungsstätte freigelegt. Das Wandgemälde in dem Atrium eines Hauses zeigt in leuchtenden Farben jenen Menschen aus der griechischen Mythologie, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt.