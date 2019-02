Studie der Uni Salzburg: „Brexit trifft uns alle“

Auch Österreich nicht. Im Falle eines „Hard Brexit“, also wenn das Vereinigte Königreich per Ende März ohne vertragliche Einigung mit der EU schlagartig zu einem Drittland wird, kommt es laut einer Studie der Universität Salzburg zu einem unmittelbaren Einbruch der britischen Wirtschaftsleistung (gemessen an der Industrieproduktion) von bis zu rund 7,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Für die Briten würden per 30. März die Regelungen wirksam, die in der Welthandelsorganisation WTO (World Trade Organization) gelten. In Österreich würde die Produktion im Industriebereich demzufolge in der maximalen Ausprägung um rund 4,5 Prozentpunkte gedämpft, in Deutschland um 4,2 Prozentpunkte. Noch wesentlich stärker betroffen wären Frankreich und Italien mit minus 5,8 bzw. 5,9 Prozentpunkten.